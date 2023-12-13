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Танкисты 36 армии группировки "Восток" уничтожают ВСУ у Новодонецкого

Танкисты 36 армии группировки "Восток" уничтожают ВСУ у Новодонецкого

скриншот из видео Российские войска продолжают давить на боевиков ВСУ, нанося им серьезный урон. Военкор "Известий" Кирилл Ольков побывал на передовых позициях танкистов 36 армии группировки "Восток" неподалеку от Новодонецкого в ДНР.

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