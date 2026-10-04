Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками

Понтифик заявил, что между картиной человека и генерацией нейросети — онтологическая пропасть Папа Лев XIV выступил с резкой критикой искусства, сгенерированного искусственным интеллектом, на встрече с художниками и кураторами в Апостольском дворце Ватикана.