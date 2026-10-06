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Царьград

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Связаться с банком и заблокировать: депутат Чернышов раскрыл порядок действий при потере карты

Связаться с банком и заблокировать: депутат Чернышов раскрыл порядок действий при потере карты

Депутат Чернышов рассказал, что нужно делать гражданам, если они потеряли банковскую карту. Он призвал не тратить время на поиски, а действовать сразу.

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