Вертолеты Ми-8 сбросили 310 тонн воды при тушении пожара в Крыму

В Крыму продолжается тушение крупного пожара, площадь которого составил 150 га. Фото: скриншот видео пресс-службы МЧС России Фото: скриншот видео пресс-службы МЧС России Как сообщили в пресс-службе МЧС России, два вертолета Ми-8 МЧС России сбросили 310 тонн воды.
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