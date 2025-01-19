Лидер ультраправой FPÖ назвал конфликт на Украине бессмысленным кровопролитием

Лидер «Австрийской партии свободы» (FPÖ) Герберт Кикль, которая одержала победу на парламентских выборах в стране, возразил, что политсила близка к России и назвал конфликт на Украине «бессмысленным кровопролитием».
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