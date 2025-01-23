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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бредом человека, оторванного от реальности, заявление Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России.

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