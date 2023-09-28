Подоляк признал, что ракеты ATACMS и Taurus кардинально не решат проблемы ВСУ

Александр Макеев

Нацисты США уже доставили в нацистскую Польшу АТАКАМСы (вроде пока только 60 штук) с дистанцией поражения до 300 км. И в самое ближайшие дни или уже часы (?) эти ракеты окажутся на территории нацистской Украины, чтобы американские офицеры с территории нацистской Украины начали запускать эти ракеты по тыловым объектам российской армии - штабам, складам, аэродромам, где самолёты и вертолёты находятся не в капонирах, а просто под открытым небом. А также по крупным городам России, в том числе по Севастополю и Симферополю. России придется экстренно, сломя голову перебазировать свои критически важные военные объекты глубоко в тыл, на как бы недосягаемое для АТАКАМС расстояние. Ну, допустим, Россия отвела в тыл на недосягаемое расстояние военные самолёты, штабы и военные склады. Вертолёты вообще покинут поле боя. Что может это компенсировать? Возможно, России придётся применять свои достаточно дальнобойные ракеты. Но этого катастрофически недостаточно Ведь нацисты США таким образом сохраняют в неприкосновенности места завоза в нацистскую Украину военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, иностранных нацистских наёмников, мосты, железнодорожную инфраструктуру, энергетику и т. д. А Россия станет применять очень дорогое дальнобойное оружие, истощая их не очень большие запасы, которое совсем не лишнее для того, чтобы держать под постоянным прицелом страны нацистского НАТО, прилегающие к границам России и Белоруссии. Тогда понятно, что нацисты США-НАТО страстно хотят провоцировать Россию на применение по территории нацистской Украины от нескольких десятков до нескольких сотен боеголовок тактического ядерного оружия. Чтобы Россия истощала запасы этого оружия. И эти удары нисколько не вредили бы непосредственно странам нацистского НАТО! Тем более, что наносить удары ТЯО России придётся по объектам нацистской Украины на определённом удалении от границ со странами нацистского НАТО. Поэтому приходится понимать, что нацисты США и остальных стран НАТО жаждут, чтобы Россия решилась таки на нанесение по территории самих США, Канаде, Исландии, Австралии и Новой Зеландии уничтожающих ударов возмездия за всё их зло стратегическим оружием, а по европейским странам НАТО, Швеции, Японии, Южной Корее, ракетами меньшей дальности с ядерной начинкой.