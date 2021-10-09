Источник: не менее 46 человек погибли при взрыве в шиитской мечети в Афганистане

КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения в результате произошедшего в пятницу взрыва в взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости источник в местном управлении здравоохранения.