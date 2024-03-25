Сбербанк подал иск к своей британской «дочке» Sberbank CIB на 11,9 млрд рублей

Российский Сбербанк подал иск в Арбитражный суд города Москвы на 11,9 млрд рублей к своему британскому подразделению Sberbank CIB (UK), которое сейчас находится под внешним управлением, следует из картотеки судебных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии