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Царьград

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Рубинян призвал оппозицию Армении начать работу парламента «с чистого листа»

Рубинян призвал оппозицию Армении начать работу парламента «с чистого листа»

Кандидат на пост председателя парламента от фракции «Гражданский договор» Рубен Рубинян в ходе выступления перед голосованием предложил оппозиции «начать с чистого листа» и перейти к более конструктивной работе.

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