Рубинян призвал оппозицию Армении начать работу парламента «с чистого листа»

Кандидат на пост председателя парламента от фракции «Гражданский договор» Рубен Рубинян в ходе выступления перед голосованием предложил оппозиции «начать с чистого листа» и перейти к более конструктивной работе.
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