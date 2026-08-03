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OilPrice

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Oil Prices Plunge 5% as Trump Halts Iran Strike Plans

Oil prices fell sharply in early Asian trade on Monday after President Trump called off another round of military strikes on Iran, raising hopes that a diplomatic route to reopening the Strait of Hormuz and averting a broader regional conflict could be found.

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