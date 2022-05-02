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Гаджи ГАДЖИЕВ: Манчини у нас не победил ни разу, а Семак – четырежды. У нас должна быть собственная тренерская школа, получше зарубежных

Гаджи ГАДЖИЕВ: Манчини у нас не победил ни разу, а Семак – четырежды. У нас должна быть собственная тренерская школа, получше зарубежных

«В первом тайме игроки из Самары постоянно опережали спартаковцев, - отметил известный тренер Гаджи Гаджиев, входивший в штаб сборной СССР на победной Олимпиаде.

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