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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават» сравнял счет в конце матча с «Сибирью» и, сняв вратаря, вырвал победу в овертайме

Уфимцы дважды уступали в счете по ходу матча – 0:1 и 1:2. На 58-й минуте защитник «Салавата» Алексей Василевский сравнял счет.

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