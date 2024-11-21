Поселок Алексеевское выиграл всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Алексеевское городское поселение Алексеевского района Татарстана заняло первое место на всероссийском конкурсе «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
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