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В Москву несутся холодные воздушные массы

В Москву несутся холодные воздушные массы

Погода в столице резко испортится, предупреждают синоптики. Сегодня столицу России ждет похолодание. Погода испортится во второй половине дня, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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