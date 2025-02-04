СК: задержан солдат ВСУ Парафило за убийство жителя села Русское Поречное

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что суд арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило за убийство мирного жителя в Русском Поречном.
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