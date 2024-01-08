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LCI: Запад может лишить Киев финансирования из-за удара по Белгороду

LCI: Запад может лишить Киев финансирования из-за удара по Белгороду

Международный обозреватель французского телевизионного канала LCI Магали Барте предупредила, что если Киев продолжит атаковать российские территории, в частности, Белгород, то Запад может оставить его без финансовой поддержки.

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