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  • Иван Иванов
    По отношению к русским им можно творить что угодно а с ними значит надо деликатно.Так чей же этот делапут.....Нужна деликатност...
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    В этом вся суть депутатов, не знание и не понимание вопроса о котором берутся судить.Нужна деликатност...
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Тотальная трансформация: прогноз Таро на неделю с 1 по 7 июля

Тотальная трансформация: прогноз Таро на неделю с 1 по 7 июля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

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