Павел Устюжанинов: Российские автопроизводители могут повысить продажи новых автомобилей за счет снижения стоимости владения ими Георгий Смирнов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Павел Устюжанинов Российский авторынок отчасти столкнулся с «кубинским сценарием», в рамках которого машины остаются в эксплуатации десятилетиями, оценил старший управляющий директор — руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, передает РБК.
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