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Хедман получил травму после столкновения со Свечниковым. Защитник «Тампы» пройдет обследование

Андрей Свечников нанес травму Виктору Хедману.  Защитник «Тампа-Бэй» покинул лед в начале второго периода игры с «Каролиной» (0:6) после столкновения с российским нападающим «Эвеланш».

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