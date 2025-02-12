Ключевого фигуранта дела о хищении средств «Роскосмоса» взяли под стражу

Левобережный суд Воронежа арестовал бывшего директора местного филиала петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука имени академика Лебедева (НИИСК) Евгения Блинова, являющегося ключевым фигурантом уголовного дела о хищении средств «Роскосмоса».
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