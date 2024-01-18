Я печальный дурачок, у госдепа на крючокКак сообщают новостные агентства, «Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии.
Финское безумие
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владимир рябченко
проблема большинства народов - продажность "элит"...
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5 час.
Evgenija Palette
Еще один УБОГИЙ РВЕТСЯ В "ГЕРОИ"...
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4 час.
Николай Денисов
Все когда нибудь заканчивается! Закончится и говно за баней! А Россия сохранит свои ресурсы для будущих поколений!
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4 час.
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