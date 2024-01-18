Политика как он...
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Политика как она есть

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    Все когда нибудь заканчивается! Закончится и говно за баней! А Россия сохранит свои ресурсы для будущих поколений!Финское безумие
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Финское безумие

Финское безумие

Я печальный дурачок, у госдепа на крючокКак сообщают новостные агентства, «Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии.

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Комментарии
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владимир рябченко
проблема большинства народов - продажность &quot;элит&quot;...
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5 час.
Evgenija Palette
Еще один УБОГИЙ РВЕТСЯ В &quot;ГЕРОИ&quot;...
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Николай Денисов
Все когда нибудь заканчивается! Закончится и говно за баней! А Россия сохранит свои ресурсы для будущих поколений!
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