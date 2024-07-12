Диетолог Дианова: основные принципы питания на ходу помогают сохранить фигуру

Если человек регулярно питается вне дома, то он может быстро набрать лишний вес. Чтобы избежать этого, нужно следовать главным принципам, которые помогут сохранить фигуру, главный из них – это принцип тарелки, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.