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Польша обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть в страну

Польша обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть в страну

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» предпринимали попытки проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Смешно, наблюдать как шляхи усравшись от своей тени вопят во всё горло! Надо бы действительно Белоруссии перекрыть и усилить охрану границы, ляхи с пересëру палить в Никуда начнут, уже грибы специфические свежие подросли...
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