Польша обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть в страну

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Смешно, наблюдать как шляхи усравшись от своей тени вопят во всё горло! Надо бы действительно Белоруссии перекрыть и усилить охрану границы, ляхи с пересëру палить в Никуда начнут, уже грибы специфические свежие подросли...