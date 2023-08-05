Польша обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть в страну

Общественная служба новостейПолитикаПодписатьсяПольша обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть в странуБойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» предпринимали попытки проникнуть на территорию Польши из Белоруссии.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭЩЭдуард ЩетининСмешно, наблюдать как шляхи усравшись от своей тени вопят во всё горло! Надо бы действительно Белоруссии перекрыть и усилить охрану границы, ляхи с пересëру палить в Никуда начнут, уже грибы специфические свежие подросли...Ответить8 час.
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