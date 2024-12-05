Нардеп Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя

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Юрий Зубрин

Фотография эта вам ничего не напоминает лет эдак 80-90 назад?Могу сказать одно о том ,что руководство Грузии молодцы ,не дают себя и свой народ сделать заложником человеконенавистнической политики запада ,гнилого,мерзкого и отвратительного по своей сущности !