Нардеп Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя

Депутат украинской Рады Артем Дмитрук дал своему президенту очень резкий совет.Реагируя на заявление Владимира Зеленского о вводе ограничений против грузинского правительства парламентарий посоветовал главе Украины ввести санкции в отношении себя самого.
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