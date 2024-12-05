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Нардеп Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя

Нардеп Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя

Депутат украинской Рады Артем Дмитрук дал своему президенту очень резкий совет.Реагируя на заявление Владимира Зеленского  о вводе ограничений против грузинского правительства парламентарий посоветовал главе Украины ввести санкции в отношении себя самого.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Фотография эта вам ничего не напоминает лет эдак 80-90 назад?Могу сказать одно о том ,что руководство Грузии молодцы ,не дают себя и свой народ сделать заложником человеконенавистнической политики запада ,гнилого,мерзкого и отвратительного по своей сущности !
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