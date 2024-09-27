Бывшего полицейского из Архангельска подозревают в мошенничестве и должностных преступлениях

В пресс-службе регионального управления СУСК уточняют, что преступления он совершал при пособничестве знакомого адвокатаТак, по данным следствия, при расследовании уголовного дела о кражах чужого имущества следователь ОМВД, желая окончить следствие с минимальными временными затратами, действуя по предварительному сговору с адвокатом, составила процессуальные документы без участия адвоката, которые убедила подписать обвиняемого.