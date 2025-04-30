Депутаты соберутся сегодня на заседание

В среду, 30 апреля, депутаты соберутся на пленарное заседание, которое начнется в 11:00. В этом контексте постоянное бюро утвердило повестку дня пленарных заседаний парламента с 30 апреля по 8 мая 2025 года.
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