Вооруженные силы Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной готовности

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Вооруженные силы Саудовской Аравии перешли в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном и пытавшимися запустить ракету через территорию королевства в сторону Израиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.