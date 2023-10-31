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ИА Реалист

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Вооруженные силы Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной готовности

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Вооруженные силы Саудовской Аравии перешли в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном и пытавшимися запустить ракету через территорию королевства в сторону Израиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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