Глава CENTCOM Купер: США полностью разминировали Ормузский пролив

США полностью разминировали Ормузский пролив. Об этом заявил глава Центрального командования американских ВС (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер в видеообращении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.
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