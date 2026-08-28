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Газета.ру

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Глава CENTCOM Купер: США полностью разминировали Ормузский пролив

Глава CENTCOM Купер: США полностью разминировали Ормузский пролив

США полностью разминировали Ормузский пролив. Об этом заявил глава Центрального командования американских ВС (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер в видеообращении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.

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