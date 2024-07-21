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Стала известна диета похудевшей Miley Cyrus

Стала известна диета похудевшей Miley Cyrus

Поклонники певицы артистки посочувствовали жёсткому режиму её питания.На весеннем вручении музыкальной премии "Гремми" певица Майли Сайрус произвела фурор своим внешним видом.

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