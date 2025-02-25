В Деревянном почтили память погибшего на СВО выпускника школы

В школе карельского поселка открыли мемориальную доску погибшему на СВО Максиму Высоцкому На минувшей неделе в поселке Деревянное Прионежского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь местного жителя Максима Высоцкого.
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