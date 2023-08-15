Газета.ру

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Он просто ссыт ,что человек в камуфляже сломает ему челюсть за голубые волосыБлогер Артемий Ле...
  • vasyn
    А,что Россия уже не причём — прежде чем,что-то делить надо спросить разрешение у хозяина.Другое дело,что "хозяин" ход...Медведев: для вст...
  • Александр Котов
    Он уже не в своем умеИсторик моды Алек...

В Крыму задержали сторонника националистов, докладывавшего СБУ о транзите грузов

В Крыму задержали сторонника националистов, докладывавшего СБУ о транзите грузов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму сторонника украинских националистов, передавашего Службе безопасности Украины информацию о формировании и передвижении российских военных грузов в зону проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лепаев
да сколько еще предателей. пока для их не будет применятся смертная казнь так и будут размножатся. сейчас деньги в приоритете потому что их у большинства их  нет и что бы они появились идут и
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх