В Крыму задержали сторонника националистов, докладывавшего СБУ о транзите грузов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму сторонника украинских националистов, передавашего Службе безопасности Украины информацию о формировании и передвижении российских военных грузов в зону проведения специальной военной операции.
Комментарии
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да сколько еще предателей. пока для их не будет применятся смертная казнь так и будут размножатся. сейчас деньги в приоритете потому что их у большинства их нет и что бы они появились идут и
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