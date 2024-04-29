В Севастополе прошли соревнования юнармейских команд

На территории парка культуры и отдыха «Патриот» прошли общегородские соревнования по военно-спасательным работам памяти гвардии капитана 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Алексея Ивановича Охоты.
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