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  • Silver Kont
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И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

И из гроба показалась рука: какой ответ на ядерную атаку даст Россия?

На случай ядерного нападения США в годы холодной войны у Советского Союза назрел план контратаки, в котором основная роль будет отведена комплексу автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр".

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