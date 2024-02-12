Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Недееспособен

Недееспособен

Ллойд-Остин вчера вечером снова загремел в больницу. После прошлой операции в связи с раком простаты и сопутствующим заражением, он умело скрывался от начальства, которое не знало, что мниистр обороны отсутствует на рабочем месте.

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