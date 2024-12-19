Если вы не наелись завтраком, то вас выручит чашечка чая. К чаю можно печеньку, кексик, пирожок. Бутер, просто кусок колбасы, сало с картохой - что угодно.
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Если вы не наелись завтраком, то вас выручит чашечка чая. К чаю можно печеньку, кексик, пирожок. Бутер, просто кусок колбасы, сало с картохой - что угодно.