За время военной спецоперации Украина потеряла 50 тысяч убитыми

Уже стало известно, что украинская армия потеряла половину военных, которые были отправлены в район боевых действий на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области, рассказывает военный аналитик Александр Михайлов.
Уже стало известно, что украинская армия потеряла половину военных, которые были отправлены в район боевых действий на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области, рассказывает военный аналитик Александр Михайлов.
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