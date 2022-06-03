Царьград

4 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Вот там и больно! Когда начинают верещать то нужно еще тщательнее обработать  места ударов что бы восстановление заня...Русские ракеты от...
  • Татьяна Решетняк
    никогда Европа не примет Грузию в Евросоюз,от слова -совсем-,нахлебники им не нужны,а вот сокральные жертвы ,для повы...Грузия "назначила...
  • Нина Ковалева
    🥲Все все знают, а поймать не могут…В Кузбассе полици...

За время военной спецоперации Украина потеряла 50 тысяч убитыми

За время военной спецоперации Украина потеряла 50 тысяч убитыми

Уже стало известно, что украинская армия потеряла половину военных, которые были отправлены в район боевых действий на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области, рассказывает военный аналитик Александр Михайлов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх