Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Семья в 2010 году купила крошку-домик и превратила его в крутую дачу. Как он выглядит сейчас?

Семья в 2010 году купила крошку-домик и превратила его в крутую дачу. Как он выглядит сейчас?

Чуть больше десяти лет назад этот прекрасный садовый участок выглядел совсем иначе. Трава по пояс, сорняки, разросшиеся кустарники.

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Комментарии
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Вера Федорова
Крошка-домик явно не в  России...
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2 час.
Лилия К
И что с того?
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21 мин.

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