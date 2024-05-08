Семья в 2010 году купила крошку-домик и превратила его в крутую дачу. Как он выглядит сейчас?

Чуть больше десяти лет назад этот прекрасный садовый участок выглядел совсем иначе. Трава по пояс, сорняки, разросшиеся кустарники.
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