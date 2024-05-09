День Победы в Иркутске. Фоторепортаж

Иркутск отметил 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на пасмурное утро и шквалистый ветер к полудню иркутяне съехали к центру города, посмотрели парад, самые стойкие дождались и задержанного концерта.
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