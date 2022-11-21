Медвежий угол

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Страшнее дурака на фронте, только дурак с мобильным телефоном

Страшнее дурака на фронте, только дурак с мобильным телефоном

Фронтовая птичка МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ Страшнее дурака на фронте, только дурак с мобильным телефоном. Ныняшняя война возлагает на нас ответственность не только в скрытности и гибридности ведения боевых действий, но и в недопущения распространения лишней информации с помощью сотовой связи/интернета.

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