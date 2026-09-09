Эксперт Гриценко объяснил значение найденного на Куликовом поле копья

Наконечник копья, найденный на Куликовом поле, подтверждает версию о значительной роли тяжеловооружённой конницы в сражении 1380 года, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский рассказ...
- ВВ Пираты НАТО захле...
- Пираты НАТО захле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым