Сотрудники полиции Симферополя провели рабочую встречу с представителями крупных магазинов розничной и оптовой торговли

В Управлении МВД России по г. Симферополю прошла рабочая встреча с представителями крупных магазинов розничной и оптовой торговли при участии начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым полковника полиции Виктории Гоптаревой, заместителя начальник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии