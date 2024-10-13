Сотрудники полиции Симферополя провели рабочую встречу с представителями крупных магазинов розничной и оптовой торговли

В Управлении МВД России по г. Симферополю прошла рабочая встреча с представителями крупных магазинов розничной и оптовой торговли при участии начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым полковника полиции Виктории Гоптаревой, заместителя начальник.