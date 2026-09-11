Twin Chokepoint Shock: Houthis Seize Mayyun Island In Bab el-Mandeb Strait As Hormuz Disruptions Persist Three converging threats to watch are intensifying pressure on global energy markets: damage to Russian refining capacity, ongoing disruption at Hormuz, and new, expanding Houthi threats to Red Sea shipping.
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