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Zero Hedge

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Twin Chokepoint Shock: Houthis Seize Mayyun Island In Bab el-Mandeb Strait As Hormuz Disruptions Persist

Twin Chokepoint Shock: Houthis Seize Mayyun Island In Bab el-Mandeb Strait As Hormuz Disruptions Persist

Twin Chokepoint Shock: Houthis Seize Mayyun Island In Bab el-Mandeb Strait As Hormuz Disruptions Persist Three converging threats to watch are intensifying pressure on global energy markets: damage to Russian refining capacity, ongoing disruption at Hormuz, and new, expanding Houthi threats to Red Sea shipping.

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