Первая группа из бывших солдат ВСУ отправилась на передовую в составе ВС РФ

Группа из бывших украинских военных выехала на первое боевое задание в составе российских войск. Боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик» рассказал, что российские инструкторы готовили их очень хорошо в отличие от украинских.
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