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Первая группа из бывших солдат ВСУ отправилась на передовую в составе ВС РФ

Первая группа из бывших солдат ВСУ отправилась на передовую в составе ВС РФ

Группа из бывших украинских военных выехала на первое боевое задание в составе российских войск. Боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик» рассказал, что российские инструкторы готовили их очень хорошо в отличие от украинских.

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Комментарии
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Владимир Погодин
В бог помощь!
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15 час.
Sergey
История предательств не знает предела !
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14 час.

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