Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться

Первопричина бардака в миграционной сфере. Двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле по подозрению в организации незаконной миграции.
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