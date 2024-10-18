Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    Гадина! Максимальный срок ей « влепить»! Пусть перчатки строительные шьет, тварь продажная!В Крыму поймали 2...
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    Сколько там еще таких. 33 года прошло после развала Союза. Там уже другие люди, которые про Россию только слышали и т...В Крыму поймали 2...
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Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться

Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться

Первопричина бардака в миграционной сфере. Двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле по подозрению в организации незаконной миграции.

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