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Смоленская Газета

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О возможности участия иностранных студентов в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников

О возможности участия иностранных студентов в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников

Если Вы – иностранный гражданин или лицо без гражданства, и у вас есть разрешение на временное проживание для получения образования (РВПО), это даёт Вам право подать заявление на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Государственная программа).

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