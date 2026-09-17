О возможности участия иностранных студентов в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников

Если Вы – иностранный гражданин или лицо без гражданства, и у вас есть разрешение на временное проживание для получения образования (РВПО), это даёт Вам право подать заявление на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Государственная программа).