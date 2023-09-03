Борьба с неизвестностью: Как изменить ход событий в семейных сценариях

Есть расхожая фраза о том, что дети повторяют судьбу своих родителей. Как перестать быть заложниками семейных сценариев и написать счастливую повесть своей жизни, не оглядываясь на негативный опыт предков? Наш эксперт – психолог Ольга Кошут.