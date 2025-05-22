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Царьград

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Цены на лекарства заметно выросли в аптеках Новосибирской области

Цены на лекарства заметно выросли в аптеках Новосибирской области

Новосибирскстат опубликовал данные по состоянию цен на медицинские препараты за апрель 2025 года.В аптечных сетях Новосибирской области произошло значительное увеличение стоимости некоторых лекарственных препаратов.

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