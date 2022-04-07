Белорусские змагары вербуют в Польше террористов-наёмников, которым украинский МИД помогает попасть на территорию Украины

Испанское издание Vanguardia сообщило, что «Белорусский дом в Варшаве», руководителем которого является бежавший из Беларуси змагар Алесь Зарембюк, подконтрольный спецслужбам Польши и выполняет функции вербовочного пункта террористов-наёмников.