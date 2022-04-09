Формула-1. Гран-при Австралии-2022. Квалификация начнется в 9:00

В 9:00 по московскому времени на городской трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне стартует квалификация к третьему этапу «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Австралии.

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